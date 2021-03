Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe irlandez, Simon Coveney, se va intalni duminica la Teheran cu presedintele iranian Hassan Rouhani in calitate de facilitator din partea Consiliului de Securitate al ONU pentru acordul nuclear convenit in 2015 intre Iran si marile puteri mondiale, transmite Reuters. Foto: (c) IRAN…

- Cele trei state europene semnatare ale Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian urmeaza sa prezinte o rezolutie Agentiei Internationale a Energiei Atomice (AIEA) prin care sa condamne decizia Iranului de a suspenda anumite inspectii ale programului sau nuclear, a anuntat Parisul,…

- Statele Unite sunt înca dispuse sa discute cu Iranul pentru a salva acordul nuclear iranian, în ciuda refuzului de duminica al Teheranului de a dialoga direct, a declarat luni purtatorul de cuvânt al diplomației americane, Ned Price, potrivit AFP."Nu suntem dogmatici cu…

- Iranul a anuntat ca nu considera ca este momentul ''potrivit'' pentru o reuniune informala privind acordul nuclear din 2015, propusa de Europa si la care sa participe si Statele Unite, relateaza duminica AFP. ''Avand in vedere pozitiile si actiunile recente ale Statelor Unite…

- Statele Unite au manifestat miercuri o anumita nerabdare fața de absența unui raspuns din partea Iranului cu privire la o posibila întâlnire directa pentru lansarea procesului de salvare a acordului nuclear iranian, relateaza AFP.„Rabdarea noastra are limite!”, le-a raspuns…

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut miercuri o solutie diplomatica pentru salvarea acordului nuclear cu Teheranul intr-o conversatie telefonica cu presedintele iranian Hassan Rouhani, informeaza dpa. Potrivit purtatorului de cuvant al guvernului german, Steffen Seibert, cancelarul…

- Rusia si-a exprimat marti sprijinul fata de Iran, solicitand administratiei presedintelui american Joe Biden sa revina prima la respectarea acordului nuclear iranian pentru a salva acest acord si a asigura respectarea sa de catre Teheran, relateaza AFP. Acest dosar este considerat o prioritate de catre…

- Franta, Germania si Marea Britanie s-au declarat luni "profund preocupate" de instalarea de catre Iran a trei facilitati avansate de centrifugare la Natanz, principalul sit de imbogatire a uraniului din aceasta tara, informeaza AFP si Reuters. Cele trei state europene fac apel la Iran, intr-un comunicat…