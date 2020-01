Statele Unite au anuntat marti ca ''sustin pe deplin'' procedura initiata de tarile europene semnatare ale acordului de la Viena privind dosarul nuclear iranian pentru a constrange Iranul sa-si respecte angajamentele, relateaza AFP. "Regatul Unit, Franta si Germania au facut ceea ce trebuia" in fata "provocarilor Iranului" in materie de politica nucleara, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, solicitand ''sa se creasca in continuare presiunea diplomatica si economica'' asupra Republicii Islamice, deja vizata de puternice sanctiuni americane.…