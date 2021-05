Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorii in dosarul nuclear iranian, care au incheiat miercuri la Viena o noua runda de tratative menite sa duca la revenirea Teheranului si a Washingtonului in cadrul acordului international incheiat in 2015, au evocat ''progrese tangibile'', transmite AFP. ''Am avansat mult. Se prefigureaza…

- Timpul este esential in negocierile de la Viena pentru a revitaliza acordul din 2015 privind programul nuclear iranian, a declarat luni ministrul de externe german Heiko Maas, adaugand ca discutiile sunt lungi, dar se desfasoara intr-o atmosfera pozitiva, relateaza Reuters. Reprezentantii Washingtonului…

- Negociatorii pentru dosarul nuclear iranian au prezentat sambata la Viena un bilant de etapa impartit dupa a treia runda de discutii pentru salvarea acordului din 2015 si au indemnat sa se inainteze mai repede, in speranta de a ajunge la final "in trei saptamani", potrivit partii ruse, comenteaza…

- Negociatorii pentru dosarul nuclear iranian, care s-au reunit marti la Viena, dupa o pauza de cateva zile, au convenit sa ''accelereze procesul'' de negocieri, potrivit Teheranului, pentru a salva acordul nuclear international din 2015 , relateaza AFP. Reprezentantii statelor inca parti…

- Iranul și Rusia au afișat, marți, un front unit impotriva Washingtonului și a europenilor, pe fondul negocierilor de la Viena care incearca sa salveze acordul nuclear iranian, semnat in 2015. „Mizam pe faptul ca vom putea salva acordul și ca Washingtonul va reveni in cele din urma la implementarea completa…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) s-a declarat 'puternic preocupata' de posibila prezenta de material nuclear la un sit iranian nedeclarat, potrivit unui raport consultat marti de AFP la Viena. Ingrijorarea survine intr-un context tensionat in care Iranul a inceput sa limiteze…

- Statele Unite au facut trei gesturi de bunavointa fata de Iran, intr-o vointa de a relansa Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, confirmand o ridicare a sanctiunilor internationale impuse Teheranului si a piedicilor in calea deplasarii diplomatilor iranieni, relateaza AFP potrivit…

