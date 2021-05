Dosarul nuclear iranian: Preşedintele Rouhani, optimist în privinţa unui acord privind ridicarea sancţiunilor Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata ca este optimist cu privire la discutiile vizand reinvierea acordului nuclear international din 2015 si a sugerat ca s-a ajuns la un acord privind ridicarea principalelor sanctiuni impuse Teheranului, informeaza Reuters, citand presa de stat iraniana. Doar detaliile au ramas de convenit, a spus Rouhani, desi nu a existat nicio confirmare imediata din partea oficialilor americani sau a celorlalte parti la acord. "Am ajuns intr-un punct in care americanii si europenii spun in mod deschis ca nu au de ales decat sa ridice sanctiunile si sa revina… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

