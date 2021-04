Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorii pentru dosarul nuclear iranian, care s-au reunit marti la Viena, dupa o pauza de cateva zile, au convenit sa ''accelereze procesul'' de negocieri, potrivit Teheranului, pentru a salva acordul nuclear international din 2015 , relateaza AFP. Reprezentantii statelor inca parti ale…

- Iranul a anuntat sambata punerea in functiune a unor noi cascade de centrifuge modernizate ce permit imbogatirea mai rapida a uraniului si a caror utilizare este interzisa in conformitate cu acordul nuclear iranian din 2015, informeaza AFP. Anuntul intervine in timp ce la Viena au loc discutii intre…

- Administratia Joe Biden a confirmat, vineri dupa-amiaza, reluarea negocierilor cu Iranul în format multilateral în scopul relansarii Acordului nuclear, iar initiativa a fost salutata de Germania."Suntem în etapa preliminara si nu anticipam un succes imediat, discutiile…

- Iranul, Franta, Germania, Marea Britanie, China si Rusia se reunesc vineri, prin videoconferinta, pentru a discuta despre o eventuala revenire a Statelor Unite in Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, anunta Uniunea Europeana (UE), relateaza Reuters, o reuniune salutata de catre…

- Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a cerut duminica tarilor europene sa evite "orice amenintare sau presiune" in negocierile cu Teheranul pe tema programului nuclear al republicii islamice, in timpul unei intrevederi cu seful diplomatiei irlandeze, Simon Coveney, transmite AFP. Dupa…

- Emmanuel Macron i-a cerut marți președintelui iranian Hassan Rouhani ca Iranul sa faca „gesturi clare”, „fara întârziere” pentru „a reveni la respectarea obligațiilor sale” privind energia nucleara și a coopera pe deplin cu Agenția Internaționala pentru…

- Statele Unite au facut trei gesturi de bunavointa fata de Iran, intr-o vointa de a relansa Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, confirmand o ridicare a sanctiunilor internationale impuse Teheranului si a piedicilor in calea deplasarii diplomatilor iranieni, relateaza AFP potrivit…

- Ambasadorul israelian în SUA si la ONU, Gilad Erdan, a sugerat marti ca tara sa ar putea sa nu fie de acord cu strategia Statelor Unite privind programul nuclear iranian, transmite agenția Reuters citata de Agerpres. În contrast cu abordarea presedintelui american Joe Biden, diplomatul…