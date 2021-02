Stiri pe aceeasi tema

- Londra, Parisul si Berlinul au denuntat marti intr-un comunicat comun limitarea ''periculoasa'' de catre Iran a inspectiilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) privind activitatile nucleare ale Teheranului, relateaza AFP potrivit Agerpres. Iranul a aplicat aceste restrictii marti…

- Iranul a confirmat marti intrarea in vigoare a unor restrictii pentru inspectiile Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), dupa expirarea unui ultimatum al Teheranului privind ridicarea sanctiunilor americane, transmite AFP. Parlamentul iranian a adoptat in decembrie o lege…

- Iranul a confirmat marti intrarea in vigoare a unor restrictii pentru inspectiile Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), dupa expirarea unui ultimatum al Teheranului privind ridicarea sanctiunilor americane, transmite AFP potrivit Agerpres. Parlamentul iranian a adoptat in decembrie…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a anuntat duminica seara, la intoarcerea de la Teheran, ca s-a ajuns la o "solutie temporara" de trei luni pentru a mentine o supravegherea la un nivel "satisfacator", chiar daca inspectiile vor fi limitate,…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) se va deplasa la Teheran sambata, a anuntat miercuri ambasadorul Iranului pe langa aceasta organizatie, cu cateva zile inainte de intrarea in vigoare a suspendarii anumitor inspectii de catre republica islamica, relateaza AFP.…

- Administratia Joseph Biden a initiat consultari cu Beijingul pe tema crizei asociate programului nuclear iranian, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul Axios.com. Robert Malley, emisarul special american privind Iranul, a discutat cu un membru al Administratiei de la Beijing…

- Pe langa armata americana, Iranul sustine ca alte doua tari europene ar fi pus umarul la asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani in urma cu un an. Pe langa Washington, Iranul vorbeste despre rolul Marii Britanii si al Germaniei in asasinarea generalului Qassem Soleimani. Procurorul general al…

- Deputatii iranieni au semnat in unanimitate un apel la razbunarea savantului Mohsen Fakhrizadeh, asasinat vineri, cerand adoptarea unei legi prin care Iranul sa inceteze sa autorizeze inspectiile Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), relateaza AFP si The Times of Israel. Teheranul reflecta…