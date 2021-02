Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) s-a oferit sa mearga in Iran pentru a incerca sa "gaseasca o solutie", in contextul in care Teheranul intentioneaza sa limiteze accesul inspectorilor la anumite facilitati in viitorul apropiat, informeaza AFP preluat de agerpres.…

- Administratia Joseph Biden a initiat consultari cu Beijingul pe tema crizei asociate programului nuclear iranian, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul Axios.com. Robert Malley, emisarul special american privind Iranul, a discutat cu un membru al Administratiei de la Beijing…

- Ambasadorul israelian in SUA si la ONU, Gilad Erdan, a sugerat marti ca tara sa ar putea sa nu fie de acord cu strategia Statelor Unite privind programul nuclear iranian, transmite Reuters. In contrast cu abordarea presedintelui american Joe Biden, diplomatul a cerut noi sanctiuni impotriva Iranului…

- Organizatia pentru Energie Atomica a Iranului (AEOI) a imbogatit 17 kg de uraniu la nivelul de 20%, a declarat joi presedintele parlamentului de la Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, transmite dpa. Parlamentul a votat in noiembrie o lege ce prevede ca Iranul va produce 120 kg de uraniu imbogatit pana…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani si-a exprimat joi increderea ca presedintele american ales Joe Biden va relua angajamentele americane in cadrul acordului asupra programului nuclear iranian din care Donald Trump a retras SUA, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Nu am nicio indoiala ca perseverenta…

- Mohsen Fakhrizadeh, directorul programului nuclear iranian, a fost asasinat la Teheran, a confirmat Ministerului iranian al Apararii, citat de BBC News si preluat de Digi24 . Ministrul de Externe al Iranului a condamnat asasinarea omului de știința,...