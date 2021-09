Stiri pe aceeasi tema

- Activitatile nucleare ale Iranului sunt pasnice si in conformitate cu angajamentele asumate, a insistat in noaptea de marti spre miercuri Ministerul iranian de Externe, in timp ce Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a semnalat o accelerare a productiei de uraniu imbogatit cu 60%,…

- Iranul a configurat un nou mod operational pentru a accelera ritmul productiei de uraniu imbogatit cu 60% in uzina sa de la Natanz (centru), a informat marti Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), intr-un comunicat preluat de AFP si DPA. In ultimul sau raport referitor la programul nuclear…

- Iranul este gata sa continue negocierile privind acordul nuclear, iar discutiile ar putea fi reluate la Viena la inceputul lunii septembrie, a declarat sambata un inalt oficial al UE, transmite AFP. Negociatorul Uniunii Europene responsabil cu dosarul nuclear iranian, spaniolul Enrique…

- Negocierile pentru salvarea acordului asupra dosarului nuclear iranian nu pot dura ''nedefinit'', a avertizat joi seful diplomatiei americane Antony Blinken, a doua zi dupa un discurs foarte ferm al ghidului suprem iranian, relateaza AFP. "Mingea ramane in tabara Iranului", a estimat…

- Noul sef al diplomatiei israeliene, Yair Lapid, care s-a intalnit pentru prima data cu omologul sau american Anthony Blinken, a exprimat "rezervele puternice" ale statului evreu in privinta negocierilor pentru relansarea acordului nuclear iranian, dorindu-si in acelasi timp consolidarea dialogului…

- Teheranul si marile puteri ale lumii inca pot ajunge la o intelegere pentru a reanima acordul din 2015 asupra programului nuclear iranian, dupa victoria unui ultraconservator in alegerile prezidentiale care au avut loc in Iran, insa timpul preseaza, a declarat duminica seful diplomatiei europene Josep…

