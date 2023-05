Stiri pe aceeasi tema

- Pendiuc pleaca patru ani la inchisoare in mega dosarul de corupție Autobuzul in care inițial a luat opt ani Pendiuc pleaca patru ani la inchisoare in mega dosarul de corupție Autobuzul in care inițial a luat opt ani Curtea de Apel București a injumatațit, vineri, definitiv, pedeapsa de opt ani de inchisoare…

- Curtea de Apel București a injumatațit, vineri, definitiv, pedeapsa de opt ani de inchisoare cu executare aplicate inițial de Tribunalul București, ex-edilului Tudor Pendiuc, in dosarul de mare corupție „Autobuzul„ și a redus semnificativ și pedepsele celorlalți inculpați condamnați, totul pe fondul…

- Fostul director general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), George Alexandru Ivan, și trei oameni de afaceri au fost arestați preventiv, joi, pentru 15 zile, in dosarul ”Șpaga de la Aeroportul Otopeni”, scrie Agerpres. Decizia este definitiva si a fost luata de Curtea de Apel Bucuresti.…

- Elena Udrea scapa de dosarul Hidroelectrica, dupa ce speța a fost inchisa din cauza prescripției, in urma deciziei CCR, conform portalului instanțelor . Instanța a dispus confiscarea a 3,4 milioane de euro. In speța mai era inculpat și jurnalistul Dan Andronic fața de care, de asemenea, a incetat procesul…

- Prescripția CCR mai salveaza un politician. Elena Udrea a scapat de dosarul Hidroelectrica, unde era acuzata ca a primit o geanta cu 900.000 de euro. Elena Udrea scapa de dosarul Hidroelectrica, dupa ce speța a fost inchisa din cauza prescripției, in urma deciziei CCR. Fostul ministru se afla in pușcarie…

- Cu doua saptamani inainte de achitarea din dosarul mortii lui Bogdan Gigina, fostul ministru al afacerilor interne, Gabriel Oprea, a mai dat o lovitura de proportii, tot in instanta. Curtea de Apel Bucuresti i-a dat castig de cauza lui Oprea in litigiul care viza repunerea in plata a pensiei speciale…

- Toți inculpații din dosarul Hexi Pharma au scapat de posibilele condamnari pe motiv ca faptele s-au prescris, potrivit unei sentințe definitiva a Curții de Apel București, pronunțata vineri. In schimb, firma care comercia dezinfectanți e obligata sa plateasca despagubiri de cateva milioane de lei unor…

- Politic Decizia definitiva a Curții de Apel București: Adrian Gadea, achitat in dosarul “Belina” februarie 21, 2023 14:25 Astazi, Curtea de Apel București a decis achitarea lui Adrian Gadea, președintele Consiliului Județean Teleorman, in dosarul “Belina”, decizia fiind definitiva. In același dosar,…