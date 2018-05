Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au dispus clasarea fata de Tiberiu Nitu, la data faptelor procuror general al Romaniei, pentru complicitate la abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul, in dosarul privind accidentul rutier care a determinat decesul politistului Bogdan Gigina. (continua)…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Gabriel Oprea, la data faptelor viceprim-ministru pentru Securitate Nationala si ministru al Afacerilor Interne, pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa, in dosarul privind accidentul rutier ce a determinat decesul politistului Bogdan…

- Procurorii Directiei Nationale ANticoruptie, Sectia pentru combaterea coruptiei au dispus trimiterea in judecata in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina a urmatorilor inculpati:OPREA GABRIEL, la data faptelor viceprim ministru pentru Securitate Nationala si ministru al Afacerilor Interne, pentru…

- Final de ancheta in cazul mortii lui Bogdan Gigina, politistul de la Rutiera care si-a pierdut viata intr-un accident, in timp ce deschidea coloana oficiala a ministrului de atunci Gabriel Oprea.

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a finalizat ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, caz in care Inalta Curte stabilise ca termen data de 1 mai, au declarat, pentru…

- Directia Nationala Anticoruptie DNA a finalizat ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, caz in care Inalta Curte stabilise ca termen data de 1 mai, au declarat, pentru…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a finalizat ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, caz in care Inalta Curte stabilise ca termen data de 1 mai, au declarat,…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a finalizat ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, caz in care Inalta Curte stabilise ca termen data de 1 mai, au declarat, pentru…