- Fostul primar Traian Ogagau ar putea sa ramana fara peste 70.000 de lei, dupa ce a concediat ilegal de doua ori același angajat. Pentru recuperarea prejudiciului l-a dat in judecata, culmea, primaria pe care a condus-o pana nu de mult. Deocamdata doar Tribunalul Bistrița-Nasaud s-a pronunțat in acest…

- Polițistul Adrian Craciunescu și-a aflat, zilele trecute, prima sentința din dosarul in care procurorii l-au trimis in judecata pentru comiterea unor infracțiuni de corupție! Acesta a fost condamnat la 2 ani si 10 luni inchisoare cu suspendare, motiv pentru care va trebui sa presteze 100 de zile de…

- Mai multi barbati care au realizat, in urma unor anunturi puse in cutiile postale, lucrari de reparatii la imobilele unor persoane sunt suspectati ca i-au santajat pe beneficiarii lucrarilor, carora le cereau sume de bani de zeci de ori mai mari decat valoarea reala a lucrarilor, potrivit news.ro.…

- Un caz șocant din județul Cluj a ieșit la iveala, dupa ce un barbat a cumparat un nou-nascut pentru suma de 2100 de lei. Vanzarea unui copil nu constituie infracțiune in Romania. Este concluzia șocanta a Curții de Apel Cluj, care l-a achitat pe un barbat din Huedin dupa ce a cumparat un bebeluș. Individul…

- Traian Ogagau are DOUA condamnari cu suspendare. Fostul viceprimar al orașului a atacat in instanța acest lucru. Azi, judecatorii au regandit soluțiile date. Aceștia ii interzic lui Ogagau sa mai fie primar. Decizia nu e definitiva. Traian Ogagau a fost condamnat in doua dosare. Unul privea refuzul…

- Zi neagra pentru primarul de Singeorz Bai, Traian Ogagau, care e tot mai aproape sa-și piarda mandatul! Judecatoria Nasaud a decis sa anuleze renunțarea la aplicarea pedepsei la cererea procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Nasaud, dupa ce acesta a adunat in palmares doua condamnari cu…

- O femeie din Brașov a fost pacalita cu 132.000 de euro prin metoda „Accidentul”. Femeii de 82 de ani i s-a spus ca fiul ei ar fi provocat un accident rutier grav, in urma caruia a rezultat o victima. Pentru ca fiul femeii sa scapte nepedepsit, barbatul i-a spus ca este nevoie de 132.000 de […]