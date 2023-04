Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru protagoniști ai mega-dosarului de corupție privind prelungirea contractelor pentru spațiile de servicii din aeroporturi compar, vineri, in fața unui judecator de drepturi și libertați de la Tribunalul București care va analiza propunerea procurorilor DNA de prelungire a masurii arestarii preventive…

- Fostul director general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), George Alexandru Ivan, și trei oameni de afaceri au fost arestați preventiv, joi, pentru 15 zile, in dosarul ”Șpaga de la Aeroportul Otopeni”, scrie Agerpres. Decizia este definitiva si a fost luata de Curtea de Apel Bucuresti.…

- Cei patru inculpați din dosarul de mare corupție „Mita la Aeroportul Otopeni” au fost arestați preventiv și vor petrece Paștele dupa gratii. Curtea de Apel a decis admiterea contestației DNA, astfel ca toți cei patru inculpați intre care fostul director al CNAB vor fi incarcerați la arestul central…

- Instanța a decis joi arestarea preventiva, pentru 15 zile, a mai multor suspecți implicați in dosarul „Mita la Aeroportul Otopeni". Decizia a fost luata de Curtea de Apel București și este definitiva. Este vorba de Cristian Dumitru Balan, George Alexandru Ivan, Lascuț Catalin și Tanasesc ...

- Curtea de Apel București, a rasturnat, definitiv decizia judecatoarei Anemari Iorgulescu, prin care aceasta stabilise inițial lasarea in arest la domiciliu a celor patru inculpați din dosarul de mare corupție privind prelungirea contractelor in cazul spațiilor de servicii de pe aeroporturi.Decizia…

- "In baza art. 425 alin. 7 pct.2 lit. a C.p.p.n rap. la art. 204 C.p.p.. admite contestația formulata de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Naționala Anticorupție.Desființeaza in parte incheierea pronunțata de catre judecatorul de drepturi și libertați din cadrul…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus vineri incetarea procesului penal impotriva celor doi directori de la compania Hexi Pharma, Flori Dinu si Mihai Leva, condamnati in prima instanta la cate 3 ani de inchisoare, dupa ce judecatorii au constatat ca faptele de care sunt acuzati s-au prescris. Flori Dinu,…

- Statul roman va plati, din bugetul Ministerului Justitiei, onorariile mai multor experti consultati in dosarul in care compania Hexi Pharma si doi dintre directorii acesteia au fost trimisi in judecata pentru inselaciune, fals si zadarnicirea combaterii bolilor. Un expert chimist si doua experte contabile…