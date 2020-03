Dosarul milionarului prins drogat la volan, „rezolvat” de procurori / Detalii exclusive

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Serviciul Rutier Tulcea au prins un barbat de 32 de ani in timp ce conducea un autoturism sub influenta drogurilor.Potrivit unui comunicat al DIICOT, pe 3 martie, lucratorii de politie din cadrul IPJ Tulcea - Serviciul Rutier l-au depistat, pe raza judetului Tulcea, pe inculpatul…

- Ma cateva zile dupa ce George Burcea a fost prins drogat la volan, tatal Andreei Balan a facut primele declarații. Mai mult, tatal actorului a avut reacții dure la adresa fiului sau. Tatal Andreei Balan, Sandel Balan, a facut prima declarație, dupa ce George Burcea a fost prins drogat la volan, chiar…

- George Burcea ar fi fost prins drogat la volan, iar polițiștii l-ar fi sancționat aspru pe soțul vedetei, dupa cum a dezvaluit Click.ro. Astfel ca, dupa ce zilele trecute a plecat de acasa, actorul ii da o noua lovitura soției lui. Zilele trecute, soțul Andreei Balan s-ar fi ales cu un dosarpenal, potrivit…

- Un militar din Constanta Catalin C. , sergent major in cadrul UM 02192 Constanta, a fost trimis in judecata pentru savarsirea a trei infractiuni de conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Militar Bucuresti, pana in prezent nefiind stabilit primul termen…

- Un tanar drogat si fara permis, din comuna damboviteana Vulcana Pandele, a pus politia pe jar, in weekend. Acesta a fost oprit in trafic, pentru control, in timpul unei razii, numai ca a coborat din masina si a luat-o la fuga.

- Adrian Alexandrov a avut parte de o aniversare ca-n filme: a mancat delicatese intr-un local de fite din nordul Capitalei, a baut sampanie scumpa, apoi a urcat la volan si i-a dat “talpa” prin oras, cu “Blonda de la Cotroceni” in dreapta sa.

- Fiul lui Sile Camataru, Albert Balint, va sta 20 zile in arest preventiv. Hotararea a fost luata, sambata seara, de magistratii Judecatoriei Slatina, dupa ce acesta a fost prins de politistii de la rutiera, vineri, conducand o masina, pe DN 65, drogat si fara permis de conducere.

- Fiul lui Sile Camataru, reținut recent cu focuri de arma dupa ce ar fi injunghiat un tanar intr-un club din Timișoara, a fost prins vineri de polițiștii din Olt, in timp ce conducea sub influența drogurilor, sustine surse pentru...