- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni ca il va expulza pe ambasadorul Georgiei in semn de protest fata de situatia fostului presedinte al tarii Mihail Saakasvili, de asemenea cetatean ucrainean, care a aparut slabit la procesul sau de la Tbilisi in aceeasi zi, relateaza AFP, potrivit…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, in timpul unei calatorii in Republica Moldova, ca Ucraina este pregatita sa faca parte din alianța militara NATO și ca Kievul așteapta ca blocul comunitar sa fie pregatit pentru a admite țara sa in UE, informeaza Hotnews . De asemenea, Zelenski…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis parlamentului de la Kiev un proiect de lege care prevede sanctiuni impotriva Iranului pentru o perioada de 50 de ani.Masura vine ca represalii fata de sprijinul militar pe care Teheranul il ofera Moscovei in razboiul din Ucraina, in special prin…

- Rusia a anuntat sambata ca a cucerit integral Bahmut, orasul devastat din estul Ucrainei. Acest anunț ar marca sfarsitul celei mai lungi si sangeroase batalii din razboiul de 15 luni, noteaza News.ro. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a parut sa confirme duminica pierderea orasului Bahmut in…

- Este a 448-a zi de razboi la scara larga din Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis cetațenilor ucraineni, marți seara, ca cele 18 rachete lansate de ruși asupra Ucrainei au fost doborate de apararea antiaeriana.

- Volodimir Zelenski se va afla, astazi, pentru prima oara in Olanda, acolo unde va avea mai multe intalniri oficiale și va ține și un discurs despre pace, in contextul razboiului din Ucraina. Din cauza problemelor de securitate, purtatorii de cuvant ai guvernului au refuzat sa ofere multe informații…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut remarci dure ca raspuns la o inregistrare video online care pare sa arate decapitarea unui militar ucrainean capturat, potrivit CNBC. Luptele continua in Ucraina pe fondul unor controverse și evenimente internaționale semnificative, precum anunțul Bancii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denuntat miercuri ”monstrii” rusi dupa postarea pe retelele sociale a unei inregistrari video cu decapitarea unui presupus prizonier de razboi ucrainean, informeaza AFP. „Cat de usor ucid acesti monstri. Acest video cu executia unui prizonier de razboi ucrainean…