- Dani Mocanu a ținut sa le precizeze celor din mediul online ca in sfarșit se va face dreptate. In plus, i-a mulțumit lui Dumnezeu, susținand ca i-a demonstrat a mia oara cat de mult il iubește. Dani Mocanu risca sa ajunga la PUSCARIE din cauza unui FILM DEOCHEAT. Cum si cu ce femeie a fost…

- Spania ia o decizie uriașa! Ce urmeaza sa se intample cu romanii care traiesc acolo? E vorbea despre o veste imbucuratoare pentru cei de la noi. Spacia, decizie uriașa! Ce se intampla cu romanii? Ministrul Afacerilor Externe a abordat subiectul romanilor care muncesc și traiesc in Spania in cadrul unei…

- Tribunalul Gorj a amanat, luni, sa pronunte solutia in dosarul in care fostul consilier al Vioricai Dancila, Darius Valcov, este acuzat de instigare la dare si luare de mita. Sentinta a fost amanata pentru 24 iulie, transmite corespondentul...

- Incepand din aceasta saptamana, echipe mixte formate din comisari ai Garzii de Mediu si politisti locali vor patrula in Oradea, iar autovehiculele folosite la transportul si depozitarea ilegala a deseurilor in Oradea vor fi confiscate.

- Acuzat de cumparare de influența, spalare de bani și complicitate la abuz in serviciu, Prințul Paul de Romania este chemat in fața judecatorilor, intr-un nou proces, alaturi de Principesa Elena.

- Politistii de la Omoruri din Politia Capitalei au fost sesizati prin apel pe 112, de catre receptia unui hotel, cu privire la faptul ca un barbat, ce era cazat intr-o camera, a cazut de la un etaj superior, decedand. Este vorba de un iranian dat in urmarire de autoritatile tarii de origine. Personaj…

- Fostul deputat PDSR Gabriel Bivolaru primește o noua lovitura, dupa ce a fost jefuit in propria casa, de 200.000 de euro, de interlopi inarmați: procurorii l-au trimis in judecata, pentru contrabanda!