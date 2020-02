Dosarul lui Chițoiu se complică: procurorii au extins cercetările după un denunț (presă) Cercetarea in dosarul accidentului mortal in care a fost implicat Daniel Chițoiu, fost vicepremier și actual secretar general ALDE, a fost extinsa in rem, in aceasta saptamana, și pentru favorizarea faptuitorului, scrie Libertatea. Chițoiu n-a fost audiat la finele lui 2019, fiind internat la Terapie Intensiva, deși imaginile aparute dupa accident l-au aratat pe secretarul general al ALDE mergand fara probleme alaturi de polițiști. Imediat dupa deschiderea dosarului, un denunțator a punctat ca internarea la ATI a lui Daniel Chițoiu a ingreunat cercetarile oamenilor legii și a tergiversat dosarul.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

