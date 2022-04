Dosarul licitațiilor trucate de la Cahul: Administratoriul unei companii, plasat în arest Instanța de la Cahul a dispus plasarea in arest preventiv, pentru 30 de zile, pe administratorul altei companii, vizate in dosarul licitațiilor trucate. De asemenea, specialistul principal al Direcției achiziții a Consiliului raional Cahul, reținut in aceleași dosar, a primit 30 de zile de arest la domiciliu. Demersurile procurorilor anticorupție din oficiul Sud cu privire la arestarea celor Citeste articolul mai departe pe noi.md…

