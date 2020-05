Seful diplomatiei europene Josep Borrell a condamnat joi decizia SUA de a pune capat unor derogari-cheie in domeniul energiei nucleare civile iraniene, afirmand ca aceasta va complica si mai mult activitatea tarilor insarcinate sa asigure natura pasnica a programului derulat de regimul de la Teheran, informeaza AFP.



SUA au anuntat miercuri sfarsitul scutirilor care autorizau pana in prezent proiecte legate de programul nuclear civil iranian in pofida sanctiunilor impuse de Washington, ultimul aspect respectat de partea americana din acordul international din 2015, din care presedintele…