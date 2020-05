Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a condamnat joi decizia SUA de a pune capat unor derogari-cheie in domeniul energiei nucleare civile iraniene, afirmand ca aceasta va complica si mai mult activitatea tarilor insarcinate sa asigure natura pasnica a programului derulat de regimul de la Teheran,…

- Decizia Statelor Unite de a pune capat derogarilor care le permiteau companiilor straine sa desfasoare lucrari la instalatii nucleare iraniene nu vor afecta programul nuclear al Teheranului, a reactionat joi Organizatia pentru Energie Atomica a Iranului (AEOI), transmite Reuters si AFP, potrivit…

- Premierul italian Giuseppe Conte a descris drept ''un excelent semnal de la Bruxelles'' planul european de relansare in valoare de 750 de miliarde de euro propus de Comisia Europeana pentru combaterea crizei economice provocate de pandemia COVID-19, initiativa primita ''pozitiv''…

- Ministrii de finante din zona euro au ajuns la un acord, joi seara, privind un plan de sustinere de 500 de miliarde de euro, transmit Reuters si AFP potrivit Agerpres. Franta, Germania, Italia, Olanda si Spania au ajuns joi seara la un acord asupra unui plan de sprijinire de 500 de miliarde de euro…

- Totodata, in ultimele 24 de ore, Jandarmeria și Poliția au aplicat, in ultimele 24 de ore, 744 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea masurilor de izolare sau carantina. Polițiștii au depistat, in același interval de timp, 9.143 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea…

- Potrivit sursei citate, in ultimele 24 de ore, Politia si Jandarmeria au aplicat 522 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea masurilor de izolare/carantina.Politistii au depistat, in acelasi interval de 24 de ore, 6.939 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei.…

- Un test clinic european menit sa evalueze patru tratamente experimentale in lupta impotriva noului coronavirus a inceput in Franta, a anuntat Institutul National francez de Sanatatate si Cercetare Medicala (INSERM), relateaza Reuters.

- Rusia a anuntat miercuri suspendarea majoritatii zborurilor catre si dinspre Italia, Germania, Franta si Spania, statele europene cele mai afectate de epidemia de coronavirus, transmite Reuters.Va fi de asemenea suspendata emiterea vizelor turistice pentru cetatenii italieni, potrivit Agerpres.ro.…