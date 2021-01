Stiri pe aceeasi tema

Raluca Pruna a spus ca, deoarece era vorba de un om nedeplasabil, echipe mobile ar fi trebuit sa ia legatura cu familia și sa efectueze vaccinarea. Haosul de care a dat Pruna este explicat de aceasta pe Facebook.

Pfizer va putea furniza SUA cele 200 de milioane de doze contractate anul trecut de administrația Trump cu doua luni mai devreme decat se aștepta anterior, a declarat Albert Bourla la un forum organizat de Bloomberg.

„Oamenii politici, cand au de-a face cu sanatatea romanilor si cu viata noastra, sa-si asume responsabilitate clara politic. Am ajuns in situatia aberanta in care ministrul Sanatatii spune ca nu are incredere in datele pe care le gestioneaza el si ministerul pe care il conduce. Noi nu putem depune o…

Astfel, in București, vremea se va mentine predominant inchisa, vantul va sufla slab pana la moderat, iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de doua grade, in timp ce minima va oscila intre -3 si -2 grade.

- Marian Zlotea, fost europarlamentar PDL și fost șef al Autoritații Naționale Sanitara Veterinara și Siguranța Alimentelor (ANSVSA), a fost condamnat de Curtea de Apel București la 8 ani și jumatate de inchisoare intr-un dosar de corupție. Sentința este definitiva și nu mai poate fi atacata. Razboi…

- Direcția Naționala Anticorupție a decis clasarea dosarului Fațada, in care Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, era acuzata de luare de mita si spalare de bani, potrivit unui anunț postat de aceasta pe pagina sa de facebook. Ingheața SALARIILE. Cițu a spus ce se intampla cu banii acestor romani…

- Sentința, din pacate, nu e definitiva... Fostul presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Lucian Duta, a fost condamnat vineri, 27 noimebrie, la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita in forma continuata. Decizia a fost data de Tribunalul Bucuresti si poate fi contestata la Curtea…