- Cei mai multi dintre inculpatii din dosarul fraudei electorale din comuna prahoveana Ciorani sunt angajati ai primariei, restul fiind rude ale acestora sau apropiati, care au actionat sub indrumarea primarului Marin Voicu, se arata in motivarea Tribunalului Prahova, care a dispus arestarea preventiva…

- Inculpatii din dosarul fraudei electorale din comuna Ciorani "nu au absolut niciun trac infractional", sunt "naturali" si rad in legatura cu modul propriu de fraudare a alegerilor, "furand" voturile alegatorilor "fara niciun resentiment", se arata in motivarea Tribunalului Prahova, care a dispus…

- Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, si alti 15 inculpati din dosarul fraudarii alegerilor locale din septembrie 2020 au arestati preventiv, luni, prin decizia Tribunalului Prahova. Surse judiciare au declarat, pentru AGERPRES, ca magistratii de la Tribunalul Prahova au admis contestatia…

- Joi a fost pronuntata, decizia Judecatoriei Ploiesti, in dosarul care vizeaza fraudarea alegerilor locale din septembrie 2020. Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, si ceilalti 16 inculpati retinuti au fost pusi in libertate, dar, sentința nu este definitiva. Surse judiciare au declarat, …

- Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, si ceilalti 16 inculpati retinuti in dosarul care vizeaza fraudarea alegerilor locale din septembrie 2020 au fost pusi in libertate, decizia pronuntata, joi, de Judecatoria Ploiesti, nefiind definitiva. Surse judiciare au declarat, pentru AGERPRES, ca…

- In funcție de peste 20 de ani, primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu (PNL), a fost retinut pentru instigare la falsificarea documentelor si evidentelor electorale intr-un dosar instrumentat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti care vizeaza fraudarea alegerilor locale din…

