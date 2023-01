Stiri pe aceeasi tema

Frații Andrew și Tristan Tate vor fi prezentați la Curtea de Apel București, acolo unde judecatorii vor decide daca vor fi judecați in stare de arest sau vor fi eliberați.

Curtea de Apel București da unda verde inceperii judecații in dosarul de mare corupție al vedetei autohtone Oana Zavoranu, acuzata de procurorii anticorupție de fapte de șantaj la adresa unui medic.

La propunerea SRI, Curtea de Apel Bucuresti a dispus prin sentinta nr. 2306/12.12.2022 declararea ca persoana indezirabila pentru Romania a cetateanului strain D.A., pentru o perioada de 10 ani.

Curtea de Apel București a pus capat zilele trecute, dupa aproape 4 ani de procese, disputei din instanța pe care cele 5 fiice ale Regelui Mihai o aveau cu Garda Forestiera Ploiești și Ministerul Mediului pentru plata compensațiilor pe 2018 pentru materia lemnoasa ce nu se poate recolta din cauza…

Curtea de Apel Bucuresti a dezbatut marti ultimul termen in dosarul Hexi Pharma, in care doi directori ai companiei au fost condamnati in prima instanta la pedepse cu inchisoarea, transmite Agerpres.

Agentia Mondiala Antidoping (WADA) a sesizat Curtea de Arbitraj Sportiv (TAS) in dosarul de dopaj al patinatoarei ruse Kamila Valieva, sesizand ca nu exista nici un progres in investigatiile RUSADA, Agentia Rusa Antidoping, a anuntat marti pe Twitter Witold Banka, presedintele WADA, anunța News.ro.

Curtea de Apel Bucuresti a dat dreptate Autoritatii pentru Reforma Feroviara (ARF) si nu trebuie sa platim subventii pentru transportul public feroviar pentru perioada din afara contractului de servicii publice, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele ARF, Stefan Roseanu.

Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea lui Laszlo Tokes pentru anularea decretului prezidential de retragere a Ordinului National "Steaua Romaniei", formulata impotriva presedintelui Klaus Iohannis si a fostului premier Dacian Ciolos, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, avocatul reclamantului,