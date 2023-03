Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticorupție anunța ca au fost ridicate de procurori peste 50 mii de euro și peste 2,5 milioane de lei, in urma mai multor percheziții, care au fost efectuate astazi, 9 martie, in dosarul de finanțare ilegala a Partidului Politic „Șor”.

- Un polițist de la IGPR a fost reținut pentru 24 de ore, fiind banuit ca a cerut mita 300.000 de euro pentru a „rezolva” dosarul unei persoane cercetate pentru evaziune fiscala și delapidare. Procurorii DNA au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand de miercuri,…

- Procurorii din cadrul Sectiei de urmarire penala a PICCJ au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de o persoana fizica avand calitatea de medic la un spital din municipiul Iasi, sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu, in forma continuata. S a luat masura retinerii…

- Fratii Tate au ajuns, din nou joi, la sediul DIICOT pentru a participa la perchizitiile informatice, dupa ce in urma cu o zi o actiune similara a durat aproximativ opt ore. Andrew si Tristan Tate se afla joi la sediul DIICOT unde participa la perchezitiile mediilor de stocare pe care procurorii le-au…

- Procurorii DNA au dispus masuri preventive fata de 23 de persoane, lucratori vamali si politisti de frontiera, in dosarul care vizeaza fapte de coruptie in punctele de frontiera. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Iasi au dispus punerea in miscare a actiunii…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, la sfarsitul anului trecut, inceperea judecarii a doi inculpati deferiti jutitiei pentru operațiuni ilegale programe informatice. Potrivit anchetatorilor, cei doi au produs un program pentru criptarea virușilor informatici. Programul a fost folosit in peste…

- Procurorii DNA au descins in aceasta dimineața la sediul primariei din Iași. Au loc trei percheziții intr-un dosar in care funcționari din cadrul primariei sunt banuiți ca au autorizat ilegal construirea unui imobil.