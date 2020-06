Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) se lupta in instanta pentru a recupera o finantarea acordata acum opt ani unei femei din comuna Stolniceni Prajescu, judetul Iasi. Liliana Echimof, o femeie din aceasta comuna, a castigat in 2012 un proiect prin programul „Instalarea Tanarului Fermier"…

- Judecatorii de la Tribunal vor stabili pe 2 iunie daca probele adunate in cazul sau sunt suficiente pentru o condamnare. Potrivit anchetatorilor, in seara de 22 iulie 2019, in jurul orei 19, Maricel Stan a condus un Mercedes cu numarul de inmatriculare IS 12 XFV pe aleea Sadoveanu din Iasi, dinspre…

- Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea au efectuat 19 perchezitii domiciliare in judetele Iasi, Botosani, Neamt, Mures, Ialomita, Arges, Suceava, Galati, Arad, Timis si Gorj, pentru destructurarea unei grupari de hackeri formate din 18 persoane, care posta pe Facebook date obtinute in urma…

- Criminaliștii ieșeni au deschis un dosar penal pentru tentativa de omor in cazul unei soprane din Iași, care a ajuns in stare grava la spital. Soțul ei le-a spus anchetatorilor ca, dupa ce au consumat alcool impreuna, ea ar fi cazut pe scari.

- Inspectoratul de Politie Judetean Iasi anunta deschiderea unui dosar penal in urma sesizarii transmise de deputatul Marius Bodea, privind taierile ilegale si transporturile de masa lemnoasa din padurea Dobrovat, judetul Iasi. Conform raspunsului primit de la IPJ Iasi, in prezent se fac cercetari pentru…

- Arhiepiscopul Tomisului s-a prezentat vineri la Instanța Suprema pentru ultimul termen in dosarul in care este suspectat de presupuse fraude cu fonduri europene. Procurorul a cerut, la ultimul termen de la ICCJ in dosarul lui IPS Teodosie, inchisoare cu suspendare pentru toți inculpații. La randul sau,…

- Curtea de Apel Brașov a decis vineri, dupa mai bine de patruani de judecata, achitarea primarului George Scripcaru in dosarul in care esteacuzat de luare de mita și abuz in serviciu. Judecata in dosarul lui George Scripcaru, cunoscut ca ”dosarul Termoficarea”, a inceput in februarie 2016 și s-a terminat…

- Dupa semnarea acordului cu Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADRNE), va putea fi emis si ordinul de incepere a lucrarilor intrucat licitatia de executie a fost organizata, anul trecut, cu clauza suspensiva, adjudecatarul procedurii fiind Conest. Lucrarile constau in reabilitarea caii de rulare…