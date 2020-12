Dosarul Ferma Băneasa la final: Remus Truică – 7 ani cu executare, Prințul Paul – 3 ani și 4 luni Inalta Curte de Casație și Justiție a dat sentința finala in dosarul Ferma Baneasa, un dosar in care prejudiciul s-a ridicat la 145 milioane euro. Remus Truica a fost condamnat la 7 ani de inchisoare cu executare, scrie G4media . Tot cu executare au primit și Benajmin Steinmetz și Tal Silberstein, cate 5 ani, avocatul Robert Roșu, 5 ani, și Prințul Paul, 3 ani și 4 luni. Dan Andronic a fost condamnat la 3 ani, dar cu suspendare. Completul de judecata format din magistrații Florentina Dragomir, Ioana Ilie și Ionuț Matei, l-au condamnat și pe Lucian Mateescu la 3 ani cu suspendare. Sentințele sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a respins joi, cu majoritate de voturi, cererea formulata de președintele Senatului și a constatat ca nu exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament - Senatul Romaniei, pe de o parte, și Ministerul Public - Parchetul General, pe de alta parte. Cererea…

- "Vreau sa discutam cu realism despre ce se intampla in momentul de fata. Au fost peste 4.000 de cazuri raportate. Ati vazut specialistii ce spun, ca numarul imbolnavirilor va creste exponential in perioada urmatoare. Organizam alegerile sau nu? Nu pot sa nu remarc ca acest numar apare la 14 zile…

- Calin Popescu Tariceanu a avut o reacție foarte dura dupa ce premierul Ludovic Orban a declarat ca “nu trebuie sa intre oricine la ATI”. Liderul ALDE considera ca guvernanții doresc sa acopere lipsa de...

- Liderii ALDE si Pro Romania, Calin Popescu Tariceanu respectiv Victor Ponta au anuntat joi ca cele doua formatiune vor candida impreuna la alegerile parlamentare din iarna sub sigla unui singur partid - Pro Romania Social-Liberal. Cei doi vor fi capi de lista la parlamentare.

- Ideea amanarii alegerilor parlamentare a fost vehiculata de tot mai multi oameni politici importanti, in ultimele zile, mai ales in contextul in care Romania a inregistrat miercuri recordul de infectari cu Covid 19, iar in ultimele doua zile bilantul nu a mai scazut sub borna de 2000 de cazuri noi.…

- Victor Ponta a reacționat la acuzațiile Gabrielei Firea, conform carora liderul Pro Romania ar fi de vina pentru lipsa unei alianțe intre partidul sau, PSD și ALDE, dar și pentru eșecul inregistrat de cele trei formațiuni politice in Capitala. Ponta spune ca „sa dai vina pe Pro Romania sau pe Calin…

- Ultimul sondaj IRSOP in Capitala inainte de alegeri arata o situatie neobisnuita: desi PNL si USR au impreuna o intentie de vot de aproape 50% pe vot politic, la Primaria Capitalei Gabriela Firea s-ar putea impune la o diferenta mare. Candidati Gabriela Firea 42%Nicusor Dan 35%Traian Basescu 15%Calin…

- Anul acesta, pentru scrutinul de Alegeri Locale 2020, avem cel puțin patru candidați cu notorietate. Unii dintre ei sunt mai bogați decat ceilalți, cu sume considerabile in conturi. Ramane sa vedem pe 27 septembrie cine va ieși caștigator. Alegeri locale 2020: Cine este cel mai bogat candidat Gabriela…