- Opt persoane au fost reținute pentru 24 de ore in urma celor 16 percheziții efectuate ieri la Arad – de DIICOT Arad și Serviciul de... The post Opt persoane au fost reținute in urma perchezițiilor de ieri. Traficanții vindeau drogurile in zona Piața Sarbeasca appeared first on Special Arad · ultimele…

- 13 625 de euro, 1 320 de dolari, 148 000 de lei, 5 300 de lei romanești, 30.600 de hrivne, 1000 de lire sterline, 760 de lire turcești și 1 200 de ruble rusești au fost ridicați in urma perchezițiilor efectuate la sediul Postului de Inspecție la Frontiera (PIF) Giurgiulești al ANSA, la domiciliile și…

- Se face ancheta intr-un dosar care vizeaza Compania Naționala de Aeroporturi București și o firma care gestioneaza mai multe spații comerciale din Aeroportul Otopeni. Procurorii DNA au dispus patru rețineri in acest dosar. Dosarul vizeaza contractele pentru magazinele duty-free și restaurante Potrivit…

- Șapte persoane, anchetate in dosarul privind traficul de droguri in mai multe licee din București, au fost reținute. Fața de alte trei persoane s-a dispus control judiciar. Autoritațile au reținut, marți, șapte persoane anchetate in dosarul privind traficul de droguri in licee din București, procurorii…

- Procuratura Anticorupție in colaborare cu Centrul National Anticorupție și Serviciul de Informație și Securitate au desfașurat astazi peste 20 de percheziții in dosarul de finanțare ilegala a Partidului Politic Șor. Opt persoane au fost reținute.

- In timp ce autoritațile din Romania inca analizeaza, in Republica Moldova au facut 19 percheziții și au mai reținut 5 persoane in dosarul Bismobil KitchenIn timp ce autoritațile din Romania inca se gandesc cum sa acționeze, in Republica Moldova procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii…

- Procurorii DNA au dispus masuri preventive fata de 23 de persoane, lucratori vamali si politisti de frontiera, in dosarul care vizeaza fapte de coruptie in punctele de frontiera. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Iasi au dispus punerea in miscare a actiunii…