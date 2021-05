Dosarul deschis în urma exploziei de la Arad a fost preluat de Parchetul General Parchetul General a preluat dosarul deschis in urma exploziei de la Arad. Tragedia a avut loc sambata dimineața. Potrivit sursei citate, PICCJ – Sectia de urmarire penala si criminalistica a preluat ancheta in cauza privind explozia unui autoturism marca Mercedes Benz in parcarea magazinului Profi, din cartierul Vlaicu- zona Lebada, din Arad, in dimineata zilei de sambata. „Preluarea cauzei a avut in vedere complexitatea cauzei data de gravitatea faptelor, impactul social major, aspectele de fapt investigate fiind extrem de grave si pentru a se asigura solutionarea cu celeritate a cauzei, in scopul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Prefectul judetului Arad, Toth Csaba, a dispus suplimentarea masurilor de ordine publica, dupa explozia unei masini care a ucis un cunoscut om de afaceri din Arad, prefectul afirmand ca in acest caz a fost vorba de o moarte violenta posibil provocata de o bomba, care ar fi putut fi actionata si de la…

- ARAD. Așa cum am precizat la amiaza, pe surse, anchetatorii a ajuns la concluzia ca, in acest caz, este vorba de crima și, ca atare, a fost deschis un dosar penal pentru omor. Dosarul a fost preluat de catre Parchetul General, cercetarea la fața locului fiind pe final, dupa aproape 12 ore. Mașina a…

- Politistii au intocmit un cerc de suspecti in cazul decesului omului de afaceri aradean Ioan Crisan, dupa ce masina i-a explodat in parcarea unui supermarket din Arad. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, la fata locului ar fi fost gasite urme de explozibil, scrie News.ro . Purtatorul de cuvant…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a spus, sambata, in contextul tragediei de la Arad, in care un om de afaceri a murit in conditii suspecte, ca Romania a fost ferita de atentate. „Romania a fost ferita, o lunga perioada de timp, de astfel de atentate. Avem institutii care vegheaza la apararea vietii…

- Mai multe persoane au fost audiat in cazul exploziei de la Arad. Poliția Romana anunța ca deja exista un cerc de suspecți. Conform purtatorului de cuvant al Poliției, Georgian Dragan, de la fața locului au fost ridicate probe care vor fi analizate in laborator. Polițiștii au ridicat imagini de pe camerele…

