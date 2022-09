Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Scutea, procurorul general al Romaniei, a vorbit, miercuri, 14 septembrie, despre stadiul cercetarilor din dosarul deschis, in iulie anul acesta, pentru investigarea infracțiunilor contra umanitații comise in razboiul din Ucraina. Gabriela Scutea a anunțat, in cadrul unei conferințe de presa,…

- Un grav accident rutier a avut loc joi de dimineața in localitatea Sivita din judetul Galati. In accident au fost implicate doua autovehicule, un TIR si un microbuz in care se aflau 18 persoane, scrie Monitorul de Galați . 15 pasageri au fost raniti in urma impactului. „La data de 8 septembrie 2022,…

- Procurorii anticorupție și ofițerii CNA au descins cu noi percheziții in dosarul finanțarii ilegale a Partidului „ȘOR”, susțin sursele Deschide.MD . Totodata, potrivit acelorași surse, in urma acțiunilor de urmarire penala au fost reținute mai multe persoane. De asemenea, menționam ca la aceasta ora,…

- In data de 30 august 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.833 persoane, cu 387 autoturisme. Din cele 1.833 persoane, 1.297 sunt cetațeni ucraineni. In data de 30 august 2022, in același interval orar, in Punctul de Trecere…

- Accident cumplit in Caras-Severin. 6 victime, dintre care 3 copii, in urma unui impact devastator. Un accident rutier a avut loc duminica seara, pe DN6, in localitatea Armenis din judetul Caras-Severin, in care au fost implicate un TIR si un autoturism in care se aflau sase persoane, printre care…

- Procurorii constanteni au trimis in judecata 12 persoane acuzate ca au obligat, in ultimii ani, mai multe femei sa se prostitueze in diferite localitati din tara si din strainatate, folosind metoda "Loverboy", anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Procurorii DNA au anunțat vineri ca au dispus trimiterea in judecata a 27 de inculpați, in sarcina carora s-ar fi reținut comiterea unor fapte de corupție legate de omologarea și inmatricularea unor autovehicule.

- Procurorii craioveni au dispus trimiterea in judecata a unui barbat de 52 de ani, acuzat de comiterea a cate trei infractiuni de conducere fara permis si refuzul recoltarii de probe biologice. Potrivit oamenilor legii, in noaptea de 14 spre 15 mai, barbatul a fost depistat conducand baut de trei ori.…