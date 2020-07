Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a admis, joi, apelul DNA si a anulat decizia primei instante prin care Vasile Blaga, fost secretar general al PDL si actual europarlamentar PNL, a fost achitat in octombrie 2017 pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, potrivit Agerpres.In urma deciziei, dosarul…

- Judecatorii Curții de Apel București au decis rejudecarea dosarului de mare corupție al fostului ministru Vasile Blaga, in care a fost achitat. Instanța a admis, joi, apelul DNA in dosarul in care Vasile Blaga a fost denunțat de fostul primar al Iașiului, Gheorghe Ștefan, și au desființat integral prima…

- Termenul de maine este al 19 lea. Oricare va fi decizia Tribunalului Bucuresti, aceasta va putea fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti. Printre inculpatii cauzei se numara si Sevil Shhaideh, fost vicepremier al Romaniei si fost angajat al Consiliului Judetean Constanta, fost secretar de stat in…

- Liviu Dragnea , fostul președinte al PSD, a dat din nou in judecata partidul și organizația PSD Teleorman , contestand inscrierea facuta in registrul partidelor politice. Dosarul are termen 4 iunie, iar Dragnea a fost citat sa se prezinte in sala de judecata. In cursul anului 2019, fostul lider PSD-ist…

- Tribunalul Bucuresti s au pronuntat in dosarul in care Emilian Schwartzenberg, cu dubla cetatenie, domiciliat in Israel, este acuzat de complicitate la dare de mita. Instanta a decis incetarea procesul penal fata de inculpatul Emilian Schwartzenberg sub aspectul complicitatii la infractiunea de la dare…