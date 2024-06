Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și procurorii DIICOT fac marți dimineața, 4 iunie, 67 de percheziții in șase județe și in București intr-un dosar cu mai acuzații, intre care constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de migranți și spalarea banilor. Gruparea erau condusa de un fost angajat MAI, acuzat ca aducea…

- ​Procurorii Parchetului General au cerut documente inclusiv de la OMV Petrom intr-un dosar de evaziune fiscala in care in urma cu o saptamana au fost facute percheziții in București și Ploiești, la sediul social și la punctele de lucru ale J. Christof E and P Services SRL au declarat pentru HotNews.ro…

- Numarul infractiunilor de evaziune fiscala a crescut alarmant in primele patru luni ale acestui an, potrivit unui bilant publicat duminica de Politia Romana. Conform datelor furnizate de institutie, anul acesta au fost inregistrate 2.992 mai multe infractiuni economico-financiare decat in aceeasi perioada…

- Compania J. Christof E&P Services, controlata de industriașul austriac Johann Christof, confirma pentru PUTEREA ca, in data de 28 mai 2024, i-au fost solicitate de catre ofițerii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din IGPR o serie de documente. „De altfel, am procedat in mod similar…

- Polițiștii au descins, joi, 30 mai 2024, la 13 adrese din Olt, Dolj, Ilfov, Teleorman, Valcea și București, intr-un dosar de evaziune fiscala din operațiuni cu deșeuri reciclabile inregistrate fictiv. Prejudiciul este estimat la aproximativ 3 milioane lei.

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de urmarire penala, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane – Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, efectueaza perchezitii domiciliare in Bucuresti…

- Un barbat originar din Beclean, care acum are domiciliul in comuna clujeana Florești, dar este plecat, se pare in lumea larga, este judecat la Tribunalul Bistrița-Nasaud, pentru evaziune fiscala. In acest dosar prejudiciul este de circa 100.000 lei, insa procurorii mai au unul pe țeava, disjuns din…

- Un ginecolog de la un spital din București a efectuat o intervenție chirurgicala și este acuzat ca a externat pacienta, deși nu se simțea bine, și aceasta a ajuns din nou la spital cu septicemie. Polițiștii argeșeni au propus procurilor trimiterea in judecata a acestui ginecolog . Pacienta este din…