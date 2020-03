Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti continua, marti, audierile in dosarul trecerii insulei Belina si a Bratului Pavel de la Apele Romane la Consiliul Judetean Teleorman, si il cheama la bara pe cel de-al doilea pilot de elicopter care a facut curse la insula.Acesta va fi intrebat, ca si primul, de cate ori…

- Tribunalul Bucuresti a prelungit cu inca 30 de zile masura arestului la domiciliu a medicului Mircea Beuran, pe care DNA il cerceteaza pentru felul in care ar fi primit 10.000 de euro de la o denuntatoare pentru a dirija un post din spital catre aceasta.

- Tribunalul București a reluat, marți, audierile in dosarul de mare corupție al fostului vicepremier al Romaniei, Sevil Shaidehh, privind trecerea prin ordonanța a Guvernului a insulei Belina de la Apele Romane la Consiliul Județean Teleorman.La instanța au fost chemați sa povesteasca despre…

- Instanta suprema ar putea stabili vineri decizia definitiva in dosarul Inalt Prea Sfintitului Teodosie, in care acesta este judecat alaturi de alte persoane in legatura cu falsuri comise in documentatia pentru obtinerea unor fonduri europene.Procurorul a cerut, la ultimul termen de la ICCJ…

- Fostul trezorier al PSD, Mircea Draghici, trimis in judecata in doua dosare ale DNA, in ultimul fiind acuzat chiar de folosirea nelegala a banilor formatiunii politice, a anuntat, marti, pe pagina sa de pe o retea de socializare ca paraseste Partidul Social Democrat.Citeste si: Deciziile CCR…

- Incredibil: Judecatorii au amanat din nou dosarul in care Geroge Scripcaru este inculpat pentru fapte de corupție. Noul termen pentru pronunțate stabilit de judecatori este 19 februarie. Judecatorii au motivat aceasta noua amanare prin faptul ca dosarul este foarte voluminos și ca pentru luarea unei…

- Instanța suprema a anunțat, vineri, ca in 31 ianuarie vor fi ascultate pledoariile finale in dosarul de corupție al IPS Teodosie (Teodosie Petrescu - n.r.) in care a fost achitat de prima instanța pentru prezentarea cu rea-credința de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, daca…

- Anchetatorii DNA Timisoara cer reprezentantei Rolex Romania sa confirme autenticitatea mai multor ceasuri descoperite in urma perchezitiilor domiciliare facute in cadrul anchetei din dosarul de corupție de la DRDP Timișoara, potrivit actelor de la dosar, citate de stiripesurse.ro. De asemenea, anchetatorii…