- Dosarul in care fosta deputata PSD Andreea Cosma, fiica fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, este judecata pentru complicitate la abuz in serviciu a fost trimis de Inalta Curte de Casatie si Justitie la Curtea de Apel Ploiesti.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au dat miercuri sentinta definitiva in dosarul in care zeci de persoane, printre care si locuitori din Sintesti, judetul Ilfov, au fost trimise in judecata in anul 2013, sub acuzatia ca au obtinut credite de la banci cu documente false, prejudiciul…

- Reclamanții sunt maiorul SRI in rezerva Daniel Florea și colonelul SRI (r) Florin Gulianu, Serviciul militar din DNA trebuie sa reia ancheta intr-o cauza dintr-un celebru dosar clasat in decembrie 2019 care-i viza, printre alții, pe George Maior și Florian Coldea. Dosarul DNA a fost deschis in urma…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a primit o declaratie de razboi din partea celor care l-au umilit deja in instanta. Este vorba despre locuitorii comunei Gornet, din judetul Prahova, prima localitate care a obtinut definitiv din partea judecatorilor ridicarea carantinei…

- Oricare va fi decizia Curtii de Apel Bucuresti, aceasta va putea fi contestata la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti ar fi trebuit sa se pronunte ieri in dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Anadalchioi Bratianu ndash; Constanta.…

- Dosarul de coruptie in care sunt judecati, printre altii, fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Mircea Cosma, si fiul sau, fostul deputat Vlad Cosma, a fost trimis de Tribunalul Prahova in camera preliminara. Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii de la Tribunal au…

