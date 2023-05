Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Judecatoria Turda a confirmat astazi existența unui dosar penal referitor la administrarea fondului forestier al Municipiului Turda, a anunțat siteul politicasiputere.ro. ”In Dosarul nr. 1458/P/2022, integistrat la unitatea noastra de parchet la data de 2.06.2022, privind persoana…

- Nu mai puțin de 5 dosare penale au fost soluționate cu condamnari, zilele acestea, la Judecatoria Turda, pentru lovire și alte violențe. Exista și un caz de femeie agresoare a unui barbat! Rus Teofil, 1 an și 10 luni de inchisoare, pentru ca a lovit-o pe Onaca Aurelia ”condamna pe inculpatul R T, la…

- ????????In urma cu un an, tronsonul 3 al strazii Nicolae Titulescu din Municipiul Campia Turzii era, practic, un camp cu drumuri de pamant. ????????Ei bine, prin prisma investițiilor intreprinse de Primaria Municipiului Campia Turzii și a lucrarilor desfașurate de Domeniul Public Campia Turzii SA, astazi…

- Suntem entuziasmați sa va anunțam ca marți, 4 aprilie 2023, orele 17:00, are loc lansarea carții „Iszo Diamant – Romanul vieții unei intreprinderi (1920-1940)”. Evenimentul va avea loc in Amfiteatrul Nou al Colegiului Tehnic „Victor Ungureanu” din Municipiul Campia Turzii. Cartea „Iszo Diamant – Romanul…

- Chiciudean Aurelian Daniel, din Campia Turzii, a scapat de inchisoare, in urma unei contestații in anulare care a fost admisa de catre Curtea de Apel Cluj, dupa ce inițial a fost condamnat la 3 ani și 8 luni de inchisoare cu executare, fiind acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj,…

- Incepand din aceasta saptamana, Compania de Apa Arieș a lansat la Campia Turziii o campanie de colectare gratuita a deșeurilor vegetale, la Stația de compostare a namolului, din cadrul Stației de Epurare a apelor uzate Campia Turzii (strada Livezii F.N.). Astfel, cetațenii din Municipiul Campia Turzii…

- Anul acesta, data de 8 martie a avut dubla insemnatate pentru Municipiul Campia Turzii. In primul rand a fost celebrata Ziua Internaționala a Femeii cu un concert in aer liber marca Popa s Band, Ad Libitul Voices și Holograf. Totodata, ziua a inceput cu evenimentul caritabil, „ARIANA are nevoie de un…