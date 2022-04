Dosarul „Colectiv”, în așteptarea deciziei finale. Ce a hotărât CAB-ul la termenul de vineri O noua amanare a deciziei definitive in „dosarul Colectiv”. Curtea de Apel București a amanat vineri, 15 aprilie, pronunțarea sentinței definitive in „dosarul Colectiv” pentru data de 3 mai. Instanța era așteptata sa pronunțe decizia finala in aceasta cauza, dupa ce in 3 martie se anunțase o amanare pentru data de 15 aprilie. Piedone, 8 […] The post Dosarul „Colectiv”, in așteptarea deciziei finale. Ce a hotarat CAB-ul la termenul de vineri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

