Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Oreste Teodorescu s-a prezentat, luni, la sediul DIICOT Ploiesti. Acesta va fi audiat, cel mai probabil, in dosarul „Cocaina pentru VIP-uri“, in care sunt cercetate mai multe vedete, printre care se afla si creatorul de moda Razvan Ciobanu, dar si manelistul Elis Armeanca.

- Jurnalistul Oreste Teodorescu este audiat, luni, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism Ploiești, in dosarul „Cocaina pentru VIP-uri”. Oreste Teodorescu a ajuns la sediul DIICOT Ploiești in jurul orei 11, fara a face declarații la intrare, dar anunțandu-i…

- Oreste Teodorescu s-a prezentat luni dimineața la sediul DIICOT Ploiești pentru a fi audiat in „dosarul cocaina pentru VIP-uri”. Nu se știe in ce calitate a fost citat. Teodorescu a spus ca va da declarații la ieșirea de la audieri.In urma cu cateva zile, jurnalistul a avut și o prima reacție…

- Oreste Teodorescu va fi audiat la DIICOT Ploiești luni, 16 iulie, in dosarul „Stupefiante pentru VIP-uri”. Jurnalistul Oreste Teodorescu afirma ca asa-zisa lui implicare in dosarul droguri pentru vedete este o facatura si va actiona in judecata pe oricine furnizeaza informatii false. Prima reacție a…

- Jurnalistul Oreste Teodorescu afirma ca așa-zisa lui implicare in dosarul droguri pentru vedete este o facatura și va acționa in judecata pe oricine furnizeaza informații false, spunand totuși ca a fost chemat luni la Ploiești, acolo unde DIICOT a reținut 3 persoane pentru trafic de droguri, informeaza…

- Manelistul Elis Armeanca s-a prezentat vineri dimineața la sediul DIICOT Ploiești pentru a fi audiat in calitate de suspect in dosarul „cocaina pentru VIP-uri”. Ieri la sediul DIICOT Ploiești au fost audiați creatorul de moda Razvan Ciobanu in calitate de suspect și stilista Raluca Badulescu in calitate…

- Trei persoane au fost retinute in urma audierilor care au avut loc la DIICOT Ploiesti si in care mai multe vedete, intre care Razvan Ciobanu si Raluca Badulescu, au fost citate de procurori. Cei trei retinuti nu sunt persoane publice, au declarat surse...

- Trei persoane au fost reținute in urma audierilor care au avut loc la DIICOT Ploiești și in care mai multe vedete, intre care Razvan Ciobanu și Raluca Badulescu, au fost citate de procurori. Cei trei reținuți nu sunt persoane publice, au declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, surse judiciare.Surse…