Dosarul Cîțu: Ce știm despre condamnarea penală în SUA - Mai poate fi prim-ministru? O informație cu potențial de „lebada neagra” in competiția din PNL a aparut in cursul zilei de miercuri: premierul Cițu a fost condamnat penal in SUA, in anul 2001, cand avea 29 de ani, pentru conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor. „Da, acum 20 de ani. A fost vorba de conducerea sub influența alcoolului. Am platit amenda respectiva, o amenda foarte mare. Este contravenție. Am facut o greșeala acum 20 de ani. Am condus, am platit foarte scump - a trebuit sa-mi vand și mașina și sa merg un an pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani. Nu este un eveniment cu care sa te… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

