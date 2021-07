Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul General a intentat și inaintat Consiliului Superior al Magistraturii proceduri disciplinare in privința a 8 judecatori, care au examinat dosarul de invinuire a carabinierului care l-ar fi impușcat mortal pe un tanar la Elizaveta.

- Procurorul general, Alexandr Sotianoglo, a intentat si inaintat Consiliului Superior al Magistraturii proceduri disciplinare in privinta a opt judecatori care au examinat dosarul de invinuire a carabinierului care l-ar fi impuscat mortal pe un tanar din satul Elizaveta, municipiul Balti.

- Procurorul General a intentat și inaintat Consiliului Superior al Magistraturii proceduri disciplinare in privința a 8 judecatori care au examinat dosarul de invinuire a carabinierului care l-ar fi impușcat mortal pe un tinar la Elizaveta. Concomitent, legalitatea acțiunilor procurorilor care susțin…

- Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru desemnarea unui judecator la Curtea Constituționala a Republicii Moldova din partea CSM, stabilind termenul-limita de depunere a actelor necesare pentru participare la concurs este de 30 de zile. Candidatii pot depune dosarele…

- DNA reacționeaza in cazul cererii judecatorilor din CSM și arata ca Inspecția Judiciara, cea care a transmis raportul Secției pentru judecatori nu ar fi acționat legal in sensul ca nu ar fi cerut nicio opinie Direcției cu privire la pretinsele fapte semnalate in raport, pe baz carora magistrații…

- Cand a fost numita Procuror-Șef al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție de catre Klaus Iohannis, Gabriela Scutea nu a avut acordul Consiliului Superior al Magistraturii, Secția Procurori. Avizul este consultativ, atat de consultativ incat te intrebi de ce mai este menținut. Fiecare…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a suspendat, marti, discutarea cererii de eliberare din functie prin pensionare a procurorului Sorin Iasinovschi, de la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), care instrumenteaza dosarul privind alegerile din…

- Cazul s a judecat la Tribunalul Constanta, in prima instanta, iar pana acum judecatorii le au dat dreptate inspectorilor ANAF. In recurs, magistratii Curtii de Apel Constanta au hotarat amanarea procesului, noul termen fiind stabilit pentru luna iunie. Dosarul a fost amanat pentru ca Procurorul General…