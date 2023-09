Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului a emis ordinul prin care constata suspendarea mandatului lui Dumitru Buzatu de președinte al Consiliului Județean Vaslui, masura fiind luata ca urmare a arestarii preventive a acestuia. Suspendarea mandatului de președinte al CJ dureaza pana la revocarea masurii arestarii preventive,…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat luni, despre cazul presedintelui Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, care a fost prins luand mita, ca exact pentru acesti bani murdari furati se cresc taxele romanilor, acum, pentru ca trebuie finantata aceasta clientela de partid, scrie News.ro.”Eu…

- Președintele CJ Vaslui , Dumitru Buzatu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de la judecatorii Tribunalului Vaslui. Procurorii DNA detaliaza, in referatul intocmit cu propunerea de arestare preventiva pe numele președintelui Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, momentul flagrantului in…

- Prefectul judetului Vaslui, Daniel Onofrei, va emite la inceputul saptamanii viitoare ordinul de suspendare a lui Dumitru Buzatu din functia de presedinte al Consiliului Judetean Vaslui, daca vor fi indeplinite conditiile. "In conformitate cu prevederile legale si procedurile stipulate in Codul administrativ,…

- Președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu a fost prins in flagrant de DNA , in timp ce primea peste un milion de lei, mita. Presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu a fost prins in flagrant , vineri seara, de procurorii anticoruptie, cand primea 1,25 milioane de lei mita pentru a favoriza o firma sa obtina…

- Catalin Drula a reacționat la informații legate de Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui și liderul PSD Vaslui, care a fost prins de procurorii DNA in timp ce lua mita. Președintele USR spune ca aceasta este „o mica picatura din marele jaf pesedisto-penelist”, furt din taxele romanilor,…

- La aceasta ora procurorii efectueaza percheziții la domiciliul lui Dumitru Buzatu.Vasile Buzatu a fost ales deputat in 1992, pe listele PDSR, și s-a aflat in Parlamentul Romaniei pana in 2012 (cu o mica pauza in 2001, dupa fuziunea PDSR cu PSD). In 2012, a devenit președintele Consiliului Județean Vaslui.In…