Stiri pe aceeasi tema

- Gelu Oltean, fost sef al Directiei de Protectie Interna din Ministerul de Interne, a fost trimis in judecata de DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc si constituirea unui grup infractional organizat. Alaturi de el au mai fost trimise in judecata doua persoane - Vanessa Youness si Thomas Lishman.

- Gelu Oltean, fost sef al DGIPI, a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT, fiind acuzat ca a organizat impreuna cu iubita lui, Vanessa Youness, si cetateanul britanic Thomas Lishman sedinte de samanism la care participau zeci de persoane, unde se consumau droguri, respectiv o bautura traditionala…

- DIICOT a finalizat rechizitoriul in dosarul „Ayahuasca” și a decis trimitrea inculpatilor in fata instantei.Gelu Oltean, fost sef al DIPI, concubina sa Vanesa Youness si cetateanul britanic Lishman Thomas Ivor Mowbray vor ajunge in fata judecatorilor Tribunalului Dambovița pentru a raspunde…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a unui avocat in Baroul Arges, Ionel Ilie, sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de influenta. Pe data de 18 februarie, Curtea de Apel Pitesti…

- Proiectul pentru desfiintare Sectiei speciale privind infractiunile din justitie a fost finalizat, anunta Ministerul Justitiei, care precizeaza ca acesta va fi facut public si apoi trimis CSM pentru aviz. MJ precizeaza ca proiectul instituie si garantii procesuale solide pentru ”protejarea independentei…

- Ziarul Unirea Soluție a Parchetului in cazul a patru medici de la Spitalul Alba, infirmata de instanța de judecata. S-a dispus trimiterea cauzei la procuror și continuarea cercetarii penale Soluție a Parchetului in cazul a patru medici de la Spitalul Alba, infirmata de instanța de judecata. S-a dispus…

- Luni, Magistrații Tribunalului București sunt așteptați sa pronunțe o decizie in cadrul dosarului Colectiv. Aceasta nu va fi una definitiva. Procurorii au cerut, la ultimul termen, inchisoarea cu executare.

- Parchetul General a trimis in judecata un barbat pentru uz de fals și inșelaciune, dupa ce ar fi folosit diplome false ce atestau ca a absolvit Politehnica, pentru a se angaja ca inginer la Transelectrica. Barbatul e in arest preventiv, iar procurorii au pus sechestru pe 2 imobile și un cont bancar.Procurorii…