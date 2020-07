Fostul deputat Mihail Boldea a fost condamnat definitiv, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie a 3 ani inchisoare cu suspendare pentru spalare de bani in dosarul "Aviasan", in legatura cu obtinerea frauduloasa a unui teren de 39 ha, prejudiciul calculat de DNA in acest caz fiind de 21 milioane euro.



Initial, in februarie 2016, Boldea primise o condamnare de 6 ani inchisoare cu executare la Curtea de Apel Brasov pentru savarsirea infractiunilor de participatie improprie la abuz in serviciu contra intereselor publice, 14 infractiuni de santaj, fals in declaratii si spalarea banilor.

