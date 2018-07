Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al municipiului Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, a fost condamnat definitiv, vineri, de judecatorii Curtii de Apel Bacau, la 3 ani si 3 luni de inchisoare cu executare, pentru spalare de bani si operatiuni financiare incompatibile cu functia, in dosarul „Strongmontaj”. Dosarul…

- Procurorii DIICOT au inceput urmarirea penala in rem in dosarul deschis dupa plangerea depusa de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila. Dupa investigarea infractiunilor mentionate in plangerea penala, procurorii urmeaza sa anunte daca pun si persoane sub urmarire penala sau claseaza dosarul.…

- Curtea Suprema este asteptata miercuri sa pronunte sentinta definitiva in dosarul CET Govora, dosar in care fostul ministru Dan Sova a fost condamnat, in prima instanta, la 3 ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de trafic de influenta. Procurorii au cerut o pedeapsa de 9 ani de inchisoare…

- Decizia Curtii Constitutionale de miercuri prin care a fost reinstituit controlul exclusiv de facto al ministrului Justitiei asupra numirii procurorilor de rang inalt ar putea reintoarce Romania in epoca Adrian Nastase, atunci cand dosarele penale erau hotarate de catre liderii PSD. Stenogramele sedintelor…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, asteapta, marti, decizia magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu – cazul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.…

- Procurorii germani l-au pus oficial sub acuzare pe Theo Zwanziger, fost presedinte al Federatiei de fotbal (DFB) din aceasta tara, pentru evaziune fiscala in directa conexiune cu un dosar privind afacerea Cupei Mondiale din 2006, scrie DPA. Acuzatiile au fost formulate de procurorii din…

- "Procurorii sectiei I a DNA au plecat repede din Bucuresti, s-au dus la Suceava, l-au ridicat pe fratele colegului lor, procurorul sef serviciu de la Sectia a II-a care instrumenta dosarul judecatorului CCR, l-au bagat in duba, l-au adus in DNA, si l-au bagat intr-un birou, langa fratele procuror. Fratele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat, vineri, la sediul central DNA. Liderul PSD este urmarit penal de DNA în dosarul Tel Drum, pe numele lui procurorii DNA formulând cinci capete de acuzare. El a refuzat sa dea declaratii despre demisia ceruta de presedinte premierului Dancila. …