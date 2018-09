Dosarul „Atac in Dorobanti” continua. 4 tineri eliberati, altul abia retinut Cei patru tineri reținuți ieri pentru implicare in agresiunea de la pizzeria Dorobanți au fost puși in libertate. Procurorul de caz de la Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau a dispus continuarea cercetarilor și plasarea acestora sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Intre timp a acut loc o noua reținere a polițiștilor buzoieni in dosar. IPJ anunța ca, in urma activitaților desfașurate, a fost depistat și cel de-al cincilea tanar implicat in evenimentul din 17 septembrie. Buzoianul in varsta de 24 de ani este banuit ca ar fi condus una dintre mașinile care i-au adus pe suspecți… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

