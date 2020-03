Dosarul „Amanta“, ruşinea justiţiei ieşene Continua bataia de joc a justitiei din dosarul in care inculpat este fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita. Judecatorii de la Tribunal au decis acum doua zile a 33-a amanare din ultimii 2 ani si jumatate, din cauza expertizei care ar trebui sa stabileasca presupusul prejudiciu provocat de Nichita. Situatia rusinoasa dateaza din octombrie 2017, data de cand judecatorul de la Tribunal a dispus pentru prima data efectuarea unei expertize contabile. Urmatorul termen de judecat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

