- Procurorii ieșeni din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au anunțat ca au schimbat incadrarea juridica in cazul președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. Acesta a devenit din suspect – inculpat pentru abuz in serviciu in forma continuata. Conform unui comunicat emis de DNA, acesta…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus efectuarea urmaririi penale fața de Costel Alexe, șeful Consiliului Județean Iași și a lui Vlad Baba, directorul Școlii Populare de Arte, in cazul unor angajari in aceste instituții. „ALEXE COSTEL, președinte…

