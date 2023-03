Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Republicii Moldova, Iurie Leanca, dar și unii membri ai Guvernului sau, au fost puși sub invinuire in dosarul ce vizeaza concesionarea Intreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinau”, potrivit Realitatea.md. Procuratura Anticorupție (PA) anunța intr-un comunicat de presa…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a primit opt ministre și secretare pentru afaceri europene din Austria, Bulgaria, Franța, Germania, Liechtenstein, Lituania, Suedia și Romania. Oficialele sint parte a Consiliului afaceri generale al UE (CAG), transmite moldpres cu referire la Directia…

- Serviciul de Informații și Securitate (SIS) investigheaza c azul „turiștilor” despre care se spune ca erau transportați de Partidul Șor in Turcia, pentru a fi instruiți sa creeze destabilizari . Precizarea a fost facuta de purtatorul de cuvant al Guvernului, Daniel Voda, scrie Realitatea.md. Conform…

- Maia Sandu, presedinta Republicii Moldova, a acuzat Rusia ca planuieste o lovitura de stat in tara cu ajutorul unor cetateni instruiti militar din Belarus, Serbia si Muntenegru, care ar urma sa desfasoare actiuni violente deghizate in proteste.

- In varsta de 48 de ani, Dorin Recean este consilier al președintei țarii in domeniul apararii și securitații naționale și secretarul Consiliului Suprem de Securitate. In trecut, a mai activat in cadrul Guvernului, timp in care a fost implicat in scandaluri.

- Procuratura UTA Gagauzia, anunța despre efectuarea mai multor perchiziții in diferite locații din orașul Vulcanești, autorizate in cadrul unei cauze penale, in care sunt vizați foști membri ai unei formațiuni paramilitare existente in partea de Sud a Republicii Moldova, in perioada anilor 1992-1993.

- Guvernul a numit cinci membri noi in componența delegației Republicii Moldova in Comisia Unificata de Control. Delegația va fi condusa de Alexandru Flenchea, consilier in domeniul politicilor de reintegrare a țarii in Cabinetul prim-ministrului Republicii Moldova, transmite moldova1. {{659862}}Potrivit…

- Presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) Dragos Vlad care a fost parte a delegatiei romane care a participat la o vizita de lucru in Republica Moldova, pe data de 12 decembrie, a fost oprit pentru ca circula cu o masina furata care apartinea Guvernului, iar autoturismul a fost confiscat…