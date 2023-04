Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ded Interne, Lucian Bode a declarat vineri ca Spania a afirmat, prin ministrul de Interne, atat la Bucuresti pe 30 martie, cat si la Viena, in urma cu cateva zile, ca va pune pe agenda presedintiei spaniole dosarul aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen si ca presedintia spaniola…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat vineri ca Romania isi leaga sperantele de aderare la Spatiul Schengen de presedintia spaniola a Consiliului Uniunii Europene, pe care o va prelua de la Suedia in luna iulie."Consiliul JAI se va intruni sub presedintia suedeza in luna iunie. Din iulie,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat ca Romania isi leaga sperantele de aderare la Spatiul Schengen de presedintia spaniola a Consiliului Uniunii Europene, pe care o va prelua de la Suedia in luna iulie.„Consiliul JAI se va intruni sub presedintia suedeza in luna iunie. Din iulie, presedintia…

- Ministrul Afacerilor Interne susține ca Spania, țara care va prelua președinția Consiliului UE din luna iulie, va pune pe agenda aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. Bode a precizat ca speranța Romaniei se leaga de președinția spaniola.

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, cel care s-a opus aderarii Romaniei la Schengen ar trebui sa ajunga miercuri la Bucuresti. Ar urma sa se intalneasca cu omologul sau, Lucian Bode, cel care l-a si invitat pe politician in Romania. Potrivit presei din Austria, cei doi vor discuta despre…

- Ministrul de Interne spaniol Fernando Grande-Marlaska (FOTO STANGA) a exprimat joi, la intalnirea cu omologul sau austriac Gerhard Karner (FOTO DREAPTA) - un opozant al admiterii Romaniei in Schengen - "angajamentul ferm" de a debloca integrarea deplina a Romaniei si Bulgariei in Spatiul Schengen si…

- Ministrul justitiei din Suedia, Gunnar Strommer, a declarat joi, 9 martie, ca „ramane de vazut” daca extinderea Schengen cu Romania și Bulgaria se va afla pe agenda Consiliului JAI din iunie. Presedintia suedeza a Consiliului UE va continua insa demersurile de extindere, a spus el. „Ceea ce am spus…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat duminica, 12 februarie, la Prima News, ca abordarea autoritaților de la București in timpul negocierilor pentru Schengen „nu a fost cea corecta”. „Sa nu credeti cumva ca romanii nu stiu adevarul si romanii nu stiu exact ce s-a intamplat…