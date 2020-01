Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul Arges a preluat de la Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti ancheta in dosarul privind accidentul rutier in care a fost implicat fostul ministru Daniel Chitoiu. Dosarul...

- Dosarul accidentului in care a fost implicat Daniel Chițoiu, in urma caruia doua persoane au murit și doua au fost ranite, a fost preluat de Parchetul Tribunalului Arges.Potrivit unui comunicat transmis luni de Parchetul Tribunalului Arges, in 30 decembrie conducerea Parchetului de pe langa…

- In ancheta privind accidentul in care a fost implicat Daniel Chițoiu, principala ipoteza este ca fostul ministru vorbea la telefon in momentul producerii accidentului. Ipoteza pe care merg anchetatorii este ca Daniel Chitoiu ar fi vorbit la telefon in timp ce era la volan si, intr-un moment de neatentie,…

- Surse din randul anchetatorilor au declarat, vineri, pentru Mediafax, ca imediat dupa producerea accidentului au existat declarații verbale contradictorii. In plus, poziția mașinilor nu conducea catre o ipoteza clara asupra vinovației. Mergand pe firul evenimentului – spun surse judiciare – anchetatorii…

- Politistii din Arges au transmis, vineri, referitor la accidentul in care a fost implicat Daniel Chitoiu, ca au fost audiati mai multi martori, iar cercetarea se face ”in rem” pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. ”O concluzie referitor la vinovatia certa a unei anume persoane…

- Biroul de informare publica si relatii cu mass media din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta este abilitat sa aduca la cunostinta publica urmatoarele: Sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, organele de cercetare penala ale politiei judiciare…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta au preluat, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Tulcea, dosarul in care medicul ginecolog Deniz Taniure Dumitrache, director medical al Spitalului Judetean de Urgenta SJU din Tulcea, este acuzat de luare de mita.…

- Dosarul in care Victor Costache, propus pentru Ministerul Sanatații, este acuzat de malpraxis, se afla in cercetare la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, dupa ce soțul unei femei decedate dupa operație a spus ca diagnosticul inițial a fost greșit. Dosarul este deschis pentru fapta,…