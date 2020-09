Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul penal deschis in cazul accidentului in care a fost implicata masina SPP in care se afla ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost preluat de la Parchetul de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti de catre Sectia Parchetelor Militare, din dispozitia procurorului general Gabriela Scutea.…

- Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat, joi seara, ca ”s-a exagerat destul de mult” in legatura cu accidentul in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 112: O alegere criminala, care distruge o generație . Raluca…

- Procurorul general Gabriela Scutea a dispus ca dosarul penal in care se fac cercetari in legatura cu accidentul auto in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, sa fie preluat de Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General. Initial, dosarul a fost deschis de procurorii…

- Dosarul accidentului produs pe DN 7 in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, va fi cercetat de catre Tribunalul Militar București. Șoferul, al carui nume nu a fost facut public, este angajat al Serviciului de Protecție și Paza (SPP), cu grad militar. Dosarul a fost deschis inițial…

- Dosarul penal al accidentului rutier in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a ajuns la Parchetul de pe langa Tribunalul Militar București. Motivul declinarii competenței il...

- Președintele Klaus Iohannis a comentat accidentul in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, pe data de 30 august. Șeful statului a explicat ca o concluzie care se desprinde este aceea ca "nu este bine sa te grabești cand vrei sa ajungi cu mașina undeva"."Este regretabil ca se intampla…

- Dosarul penal al deputatului de Gorj, Elvira Șarapatin (foto), acuzata de producerea unui accident rutier și parasirea locului accidentului, a fost preluat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. In data de 12 iunie, parlamentarul a lovit un barbat cu mașina, evenimentul rutier…

- Dosarul penal al deputatului PSD de Gorj Elvira Sarapatin, care a accidentat cu masina un barbat care se afla pe o trecere de pietoni din zona centrala a municipiului Targu Jiu, a fost preluat de catre Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.