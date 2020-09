Stiri pe aceeasi tema

- In loc sa ii ceara demisia, Iohannis il apara pe ministrul care merge pe contrasens și face accidente grave, susține PSD pe Facebook, care așteapta demisia lui Lucian Bode. „In loc sa ii ceara demisia, Iohannis il apara pe ministrul care merge pe contrasens și face accidente grave! Bineințeles, ”PSD…

- Dosarul accidentului produs pe DN 7 in care a fost implicat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, va fi cercetat de catre Tribunalul Militar București. Șoferul, al carui nume nu a fost facut public, este angajat al Serviciului de Protecție și Paza (SPP), cu grad militar. Dosarul a fost deschis inițial…

