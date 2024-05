Dosarul 2 Mai: Vlad Pascu a ajuns la Judecatoria Mangalia (FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Pascu Matei Vlad, din Bucuresti, trimis in judecata in dosarul accidentului de la 2 Mai, din judetul Constanta, din data de 19 august 2023, eveniment soldat cu decesul a doi tineri si ranirea altor trei, cere sa fie eliberat din arestul preventiv Cererea lui Pascu va fi analizata vineri, 31 mai 2024,…

- Conform portalului instantelor de judecata, Pascu Matei Vlad a depus la Judecatoria Mangalia o cerere de inlocuire a masurii preventive prin intermediul careia solicita inlocuirea masurii arestarii preventive cu masura arestului la domiciliu. Noul termen al Dosarului 2 Mai a fost stabilit pentru data…

- In locul judecatoarei Popoviciu Ioana Ancuta vine, potrivit datelor noastre, judecatoarea Berevoescu Carmen Claudia, presedintele Judecatoriei Mangalia. Joi, 23 mai 2024, la Judecatoria Mangalia este programat un nou termen in dosarul accidentului de la 2 Mai, din judetul Constanta, din data de 19 august…

- Saptamana viitoare, la Judecatoria Mangalia, este programat un nou termen de judecata in dosarul accidentului de la 2 Mai, din judetul Constanta, cauza in care Pascu Matei Vlad, din Bucuresti, este acuzat de decesul a doi tineri si ranirea altor trei Noul termen a fost fixat pentru data de pentru data…

- Ioana Ancuța Popoviciu, magistrat in cadrul Judecatoriei Mangalia, ramane judecator in dosarul in care Pascu Matei Vlad este acuzat de producerea accidentului de la 2 Mai, județul Constanța, soldat cu decesul a doi tineri și ranirea altor trei! Cererea de abtinere formulata de judecatoarei a fost respinsa…

- Vlad Matei Pascu, din Bucuresti, acuzat de producerea tragediei de la 2 Mai, din judetul Constanta, eveniment soldat cu uciderea din culpa a doi tineri si ranirea altor trei, ramane in stare de arest preventiv. Decizia a fost luata marti, 9 aprilie 2024, de Judecatoria Mangalia si poate fi contestata…

- Vlad Matei Pascu, din Bucuresti, acuzat de producerea tragediei de la 2 Mai, din judetul Constanta, eveniment soldat cu uciderea din culpa a doi tineri si ranirea altor trei, se va afla marti, 9 aprilie 2024, in atentia Judecatoriei Mangalia.Conform datelor noastre, incepand cu ora 14.00, va incepe…

- La Judecatoria Mangalia are loc astazi, 14 martie 2024 al doilea termen de judecata in dosarul in care Pascu Matei Vlad, din Bucuresti, a fost trimis in judecata pentru accidentul de la 2 Mai, judetul Constanta, soldat cu decesul a doi tineri si ranirea altor trei Sedinta de judecata este programata…